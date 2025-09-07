Trafik ekipleri tarafından dün ülke genelinde yapılan trafik denetimlerinde 34’ü alkollü olmak üzere çeşitli trafik suçlarından 379 sürücü rapor, 41 araç trafikten men edildi, bir sürücü tutuklandı.

Polisten yapılan açıklamaya göre, denetimlerde toplam 2 bin 425 araç sürücüsü kontrol edildi.

Açıklamada, rapor edilen trafik suçları şöyle sıralandı:

“179’u yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 34’ü alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 20’si seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 12’si emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 9’u sigortasız araç kullanmak, 8’i muayenesiz araç kullanmak, 5’i trafik ışıklarına uymamak, 3’ü sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 2’si sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 1’i koruyucu başlık takmadan motosiklet kullanmak ve 106’sı diğer trafik suçları…”