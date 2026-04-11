Güzelyurt-Lefke yolunda meydana gelen kazada bir kişi yaralandı.



10 Nisan 2026 tarihinde, saat 23.55 sıralarında, Güzelyurt–Lefke Eski Anayolu üzerinde Aydınköy mevkiinde, Tanaka Ronald MAKUMBE (E-23) (131) miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki HA 717 plakalı salon araç ile Lefke istikametine doğru dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada, direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun kuzey kısmından dışarıya çıkıp toprak sete çarptıktan sonra savrularak bir takla atıp durdu. Kaza sonucu yaralanan araçta yolcu olarak bulunan Anesu MAPURANGA (E-25), kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde müşahede altına alındı. Araç sürücüsü Tanaka Ronald MAKUMBE, alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından tutuklandı. Soruşturma devam etmektedir.