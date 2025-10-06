Lefkoşa-Güzelyurt Anayolu üzerinde, önceki gece Mevlevi mevkiinde, 25 yaşındaki Abedalquader Mahmoud A. Edres, yönetimindeki LY 504 plakalı salon araç, 167 miligram alkollü içki tesiri altında Lefkoşa istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada, sola meyilli viraja geldiğinde direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıktı ve palmiye ağacına çarptı.

Kaza sonucu yaralanan olmadı.

Araç sürücüsü, alkollü içki tesiri altında araç kullanmak ve trafik kazası yapmak suçlarından tutuklandı.