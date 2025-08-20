Girne’de önceki gün öğle saatlerinde meydana gelen trafik kazası, alkollü sürüşün nasıl büyük zararlara yol açabileceğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Polisin dün mahkemede aktardığı bilgilere göre, 234 promil alkol tesiri altında direksiyon başına geçen Mert Çolakoğlu, hatalı dönüş yaparak kırmızı ışıkta bekleyen bir taksiye çarptı. Çarpmanın şiddetiyle her iki araçta büyük maddi hasar meydana geldi. Polis, salon araçta 80 bin TL, ticari takside ise 200 bin TL olmak üzere toplam 280 bin TL’lik zarar oluştuğunu açıkladı.

EHLİYETİNE DE EL KONDU…

Kazada yaralanma olmazken, sigortasız ve alkollü şekilde araç kullanan zanlının dikkatsizliği, trafikteki diğer sürücü ve yolcular için büyük tehlike yarattı. Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan Çolakoğlu için polis, “ülkede çalışma izinli” olduğunu belirterek uygun bir teminata bağlanmasını talep etti. Yargıç Hazal Hacımulla, alkollü ve dikkatsiz sürüşlerin ülkede endişe verici boyutlara ulaştığını vurgulayarak, zanlının ileride davalarına katılımını sağlamak amacıyla yurt dışına çıkış yasağı koydu. Ayrıca, 70 bin TL nakit teminat, 500 bin TL’lik kefalet senedi ve ehliyetine el konulması şartıyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.