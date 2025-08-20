Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), seçim yasakları gerekçe gösterilerek öğretmen atamalarının yapılmamasını protesto etmek amacıyla dün Kamu Hizmet Komisyonu (KHK) önünde eylem yaptı.

Eylemde basına açıklamalarda bulunan KTOEÖS Başkanı Selma Eylem, Genel Sekreter Tahir Gökçebel, Kıbrıs İşçi ve Emekçi Sendikaları Federasyonu (KİEF) ve Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan, sorunun derhal çözülmesi çağrısında bulundu.

KTOEÖS Başkanı Selma Eylem, öğretmen sınavlarının Kamu Hizmeti Komisyonu tarafından yapıldığını ancak atamaların seçim yasaklarına takılacağı gerekçesiyle gerçekleştirilmeyeceğinin açıklandığını belirterek, bu durumun kabul edilemez olduğunu söyledi.

Komisyon’un atamaların yapılabilmesi için hükümete talepte bulunması gerektiğini savunan Eylem, eğitimde her yıl olduğu gibi bu yıl da ciddi sıkıntılar yaşanacağını iddia etti. Altyapı, donanım ve kadro eksikliklerinin sürdüğünü savunan Eylem, Bakanlığın "tam gün uygulamaları" ve ideolojik kararlarının yanı sıra, lise öğrencilerinin sorumlu olarak üst sınıfa geçirilmesi kararını da seçim yatırımı olduğunu ileri sürdü.

Nakil çalışmalarında sendikanın süreçten dışlandığını, hatalı nakiller yapıldığını ve hukuki girişimlere rağmen Komisyonun adım atmadığını savunan Eylem, okullardaki öğretmen ihtiyaçlarının hala belirlenmediğini kaydetti.

Eylem, “Kamu Hizmeti Komisyonu hükümetin kararlarını aklar konumda olmaktan vazgeçmelidir. Komisyona ve hükümete çağrımızdır; seçim yasaklarıyla ilgili karar üretilebilir ve öğretmen atamaları derhal gerçekleştirilmelidir” dedi.

KTOEÖS Genel Sekreteri Tahir Gökçebel ise, Kamu Hizmeti Komisyonu ile Milli Eğitim Bakanlığı’nı defalarca ziyaret ederek yaşanabilecek sorunları aktardıklarını dile getirdi.

KHK’nın ilkokullarda öğretmen atamalarını yaptığı yönündeki açıklamalarının gerçeği yansıtmadığını iddia eden Gökçebel, yalnızca 80 öğretmenin atandığını, yaklaşık 160 öğretmenin ise yeniden geçici istihdam edileceğini savundu.

Ortaöğretimde ise hiçbir atamanın yapılmadığını ileri süren Gökçebel, seçim yasaklarının gerekçe gösterilemeyeceğini, geçmişte Yüksek Seçim Kurulu’ndan izin alınarak atamaların gerçekleştirildiğini anımsattı.

Ülkede birçok usulsüzlük yaşandığını savunan Gökçebel, Kamu Hizmeti Komisyonu’nun da hükümet politikalarını aklayan bir konumda olduğunu ileri sürdü.

Kamu görevinin geçici istihdamla yürütülmesinin anayasal suç olduğunu belirten Gökçebel, öğretmen atamalarının yapılmamasının okulların öğretmen eksiğiyle açılmasına yol açacağını öne sürdü. Bu durumun, vergisini düzenli ödeyen, emeğiyle geçinen ve kamu okullarında eğitim gören dar gelirli ailelerin çocuklarını doğrudan etkileyeceğini iddia eden Gökçebel, “Öğretmen atamamak, okulları eksik açmak demek; bu da en çok dar gelirli ailelerin çocuklarını cehalete sürükleyecek” şeklinde konuştu.

Gökçebel, atamaların ihtiyaçlara göre değil, kişilere göre yapıldığını savunarak, sendikaların süreçten dışlanmasının kabul edilemez olduğunu söyledi.

Toplumun bu duruma sessiz kalmaması gerektiğini ifade eden Gökçebel, “Bu yalnızca bir siyaset meselesi değil, toplumun kendi iradesiyle seçtiği insanlar eliyle haklarının gasp edilmesidir” dedi.