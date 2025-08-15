Lefkoşa’da, dün gece saat 22.00 sıralarında meydana gelen kazada ise, 92 miligram alkollü olan Okan İş (E-26), yönetimindeki FP 109 plakalı araçla seyrettiği sırada, virajda dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti. Araç, kaldırım bordür taşlarına ardından beton duvara da çarparak durdu.

Kazada yaralanan araç sürücüsü ve araçta yolcu olarak bulunan Aybolek Jorayeva (K-29), Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavilerinin ardından taburcu oldu.

Araç sürücüsü Okan İş aleyhinde, alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından yasal işlem başlatıldı.