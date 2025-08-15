Şehir Plancıları Odası Başkanı Berkay Ramiz, yazılı açıklamasında, 10 Temmuz 2025 tarihli 140 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak, 55/1989 İmar Yasası altında yürürlüğe giren Planlama Onayı Tüzüğü'nde yapılan değişiklikle ilgili bilgilendirme yapma gereği duyduklarını belirtti.

Ramiz, yapılan değişiklikle, tüzüğün 10. maddesine (Kesin Onay için Başvuruların Nasıl Yapılacağı) yeni bir bend eklenerek, Kesin Onay başvurularının KTMMOB Mimarlar Odası'ndan alınacak mesleği icra edebilme belgesinin bir kopyasıyla yapılması zorunlu hale getirildiğini kaydetti.

Berkay Ramiz, bu durumun hem diğer meslek dallarının haklarına halel getirdiğini, hem de vatandaşın mülkiyeti üzerindeki gelişme başvurusuna engel olduğunu ifade ederek, tüzük değişikliğinin teknik yanlışlardan dolayı bir tarafa çıkar sağlarken diğer taraflara engel olduğunu belirtti.

“ Planlama Onayı Tüzüğü'ne bakıldığında 2 farklı planlama onayı başvurusu olduğu görülmektedir. Bunlardan biri; bir arazi üzerinde yapılabilecek gelişme/imar haklarıyla ilgili bilgi alma amaçlı Ön-Onay başvuruları, diğeri ise yapılacak herhangi bir gelişme için Kesin Onay başvurularıdır. Ön Onaya herhangi bir parselle ilgili bilgi almak için herkes başvuru yapabilirken, kesin onay başvuruları mal sahibi tarafından yapılmaktadır. Ancak yapılan tüzük değişikliği ile yapılacak kesin onay başvurularında mimari proje/çizim isteyip istemediğine bakılmaksızın Mimarlar Odasından alınacak belge zorunlu hale getirilmiştir.

Dolayısı ile mimari çizime ihtiyaç olmayan herhangi bir başvuru için mal sahibi bir mimar ile anlaşıp söz konusu belgeyi sunması gerekmektedir. Bu durum dolaylı olarak vatandaşın mülkiyeti üzerinde yapmak istediği işlemleri yapma hakkına engel olmaktadır.

Yukarıda anlatılanlar ışığında, bir arazinin parselasyon projesi veya tarımsal bölme başvuruları için mimari çizim istememesine rağmen Mimarlar Odasından alınacak belge gerekmektedir. Veya Planlama Onayı yenilemeleri, Çevre Düzenleme Projeleri, Arazilerin amalgame/birleştirilme işlemi, kullanım değişikliği gibi mimari çizime dahi ihtiyaç olmayan gelişme başvuruları söz konusu belge olmadan yapılamaz hale gelmiştir.”