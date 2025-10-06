Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüşen Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan’ın KKTC’ye desteğini sürdüreceğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Gebele’de bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, görüşme Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev’in resmi ikametgahında gerçekleşti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, görüşmede daha önce Azerbaycan’da ve uluslararası etkinlikler kapsamında Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile gerçekleştirdiği görüşmelerden dolayı memnuniyetini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, Şuşa’da düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Gayriresmî Devlet Başkanları Zirvesi’ne katılımını hatırlattı ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev’e KKTC’ye verdiği destekten dolayı teşekkür etti.

Tatar, Azerbaycan ile Ermenistan arasında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı’nın katılımıyla Washington’da varılan barış gündemine ilişkin ilerlemeler dolayısıyla Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’i tebrik etti.

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ise Cumhurbaşkanı Tatar’ın tebriğinden dolayı duyduğu memnuniyetini dile getirdi, Azerbaycan’ın KKTC’ye desteğini sürdüreceğini vurguladı.

Görüşmede, KKTC’nin TDT’ye gözlemci olarak katılımının önemi vurgulandı.

Gebele’de düzenlenen Zirve’nin, TDT bünyesindeki ülkeler arasında iş birliğinin daha da genişletilmesine katkı sağladığına dikkat çekildi. Toplantıda çeşitli alanlarda iş birliği konuları ele alındı.

Görüşmenin ardından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Aliyev ile gerçekleştirdikleri toplantının oldukça sıcak ve samimi bir ortamda gerçekleştiğini, Aliyev'in, kendisiyle bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti ifade ettiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in, Türk Devletleri Teşkilatı 12. Devlet Başkanları Zirvesi'nde KKTC Cumhurbaşkanı olarak kendisini Gebele’de ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyduğunu da ifade etti.

Cumhurbaşkanı Tatar açıklamasında, “ Sayın Aliyev KKTC’nin Türk Dünyası ailesinin bir parçası olarak 3 yıldır Türk Devletleri Teşkilatı gözlemci üyesi olmasından büyük memnuniyet duyduğunu ve ayrıca bu üyeliğin Ersin Tatar döneminde gerçekleşmesinin de kendisi için ayrı bir memnuniyet konusu olduğunu belirtti” ifadelerini kullandı.