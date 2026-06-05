Beyarmudu Belediyesi sınırları içerisinde yer alan Güvercinlik köyünün güney kesiminde, Birleşmiş Milletler Barış Gücü kontrolündeki askeri bölgede dün 12:50 sularında henüz belli olmayan nedenle çıkan yangın, örnek iş birliği sayesinde saat 13.45 sularında kontrol altına alındı.

Yangın, Güney Kıbrıs'ta bulunan İngiliz Üsler Bölgesi içerisinde başladıktan sonra kuzeye doğru ilerleyerek Birleşmiş Milletler kontrolündeki ara bölgeye ve çevresine yayıldı. Yangının büyümesini önlemek amacıyla çok sayıda ekip ve gönüllü koordineli şekilde harekete geçti.

Yangına Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Polis Genel Müdürlüğü İtfaiye, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı, tarafından beraberce İtfaiye Araçları, YAMA, YİM, İHA ve Su Tankerleri kullanılarak 28 personel ile müdahale edildi.

Yangına müdahale çalışmalarına Beyarmudu Belediyesi personeli yanında İngiliz Üsler Bölgesi ekipleri, Rum itfaiye teşkilatı ve Güvercinlik köyü sakinleri birlikte katıldı. Farklı kurumlar ve toplumların ortak çabasıyla yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Beyarmudu Belediye Başkanı Bülent Bebek, yangına müdahale sürecinde görev alan tüm ekiplere ve vatandaşlara teşekkür ederek, “Bu yangın sırasında ortaya konulan dayanışma ve iş birliği, zorluklar karşısında birlik içinde hareket edildiğinde nelerin başarılabileceğini göstermiştir. Beyarmudu Belediyesi personelimiz, Türk itfaiyesi ve askerlerimiz, İngiliz Üsler Bölgesi ekipleri, Rum itfaiyesi, Birleşmiş Milletler görevlileri ve Güvercinlik halkı omuz omuza vererek yangının daha geniş alanlara yayılmasını önlemiştir. Ortak sorumluluk bilinciyle hareket eden herkese teşekkür ediyor, bölgede sürdürülen soğutma çalışmalarını yakından takip ediyoruz” dedi.