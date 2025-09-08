Türkiye 2025 Avrupa Şampiyonası’nda (EuroBasket 2025) madalya yolunda kritik virajda.. Ay yıldızlılar, çeyrek finalde Polonya ile kozlarını paylaşacak.

Türkiye - Polonya çeyrek final maçı, bugün saat 17.00’de başlayacak. Arena Riga’daki dev karşılaşma, TRT 1’den naklen yayınlanacak.

12 DEV ADAM NAMAĞLUP İKİ TAKIMDAN BİRİ

Milli takımımız, turnuvada Almanya ile beraber namağlup iki takımdan biri. Kırmızı beyazlılar, ilk turda A Grubu’nu 5’te 5 yaparak lider tamamladı. Ergin Ataman’ın ekibi bu süreçte Letonya, Estonya, Çekya, Portekiz ve Sırbistan’ı mağlup etti.

Ay yıldızlılar, son 16 turunda ise İsveç ile karşılaştı. Zorlandığımız maçta 85-79 galip gelen milliler, adını son 8 takım arasına yazdırmayı başardı.

Alperen Şengün, İsveç maçında 24 sayı, 16 ribaund, 6 asistle öne çıkan oyuncumuz oldu. Shane Larkin de kritik anlarda hem savunma hem de hücum katkısıyla büyük katkı yaptı.

12 Dev Adam, bu sonuçla 2001 yılında oynadığı finalin ardından turnuvada ilk kez bir eleme maçında sahadan galibiyetle ayrıldı. Ay yıldızlılar, son olarak çift grup sistemiyle başlayan 2009 Avrupa Şampiyonası’nda çeyrek finale yükselmişti.

POLONYA ÇEYREK FİNALE NASIL GELDİ?

Polonya ise ilk turda D Grubu’nda mücadele etti. Orta Avrupa ekibi, 3 galibiyet, 2 mağlubiyetle grubu ikinci sırada tamamladı. Polonya, son 16 turunda ise Bosna Hersek'i turnuvanın dışına itti.

Polonya’nın başında daha önce Beşiktaş’ta da görev alan Igor Milicic bulunuyor. Bahçeşehir Koleji’nde forma giyen Kaptan Mateuzs Ponitka ise takımın dikkat çeken ismi. Polonya, 2022 yılında son Avrupa Şampiyonası’nda yarı final oynamıştı.