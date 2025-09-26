Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray, Corendon Alanyaspor'a konuk oldu.

Oba Stadyumu'nda oynanan maçı sarı kırmızılılar, Mauro Icardi'nin 23. dakikada attığı golle kazandı.

Galatasaray ligdeki 7. maçını da kazandı ve puanını 21 yaptı. Sarı kırmızılılar, gelecek hafta oynanacak Beşiktaş derbisi öncesi hata yapmadı. Ligde ilk yenilgisini alan Alanyaspor 9 puanda kaldı.

UĞURCAN ÇAKIR'IN GECESİ

Yayıncı kuruluş beIN SPORTS'un verilerine göre Uğurcan Çakır, Süper Lig'de bir maçta yaptığı en yüksek kurtarış sayısını egale etti. (8 kurtarış)

GALATASARAY'DAN REKOR

Trendyol Süper Lig'de son 3 sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray, 2025-2026 sezonuna hızlı girdi.

Aslan tarihinde ilk kez ligde oynadığı ilk 7 maçı kazanarak kendi rekorunu kırdı.