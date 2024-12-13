Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu 6 – 9 Aralık 2024 tarihleri arasında oynanan maçlarla ilgili toplandı. AKSA Süper Lig, AKSA 1.Lig, AKSA A2 Süper Lig, AKSA A2 1.Lig ve Asbuzu U16 Ligi müsabakaları ile ilgili disiplin cezalarını görüşen kurul, Av. Gizem Bahri Soydan başkanlığında bir araya geldi.

KTFF Disiplin Kurulu’nun aldığı kararlar şöyle;

KIRMIZI KART VE DİSİPLİN CEZALARI

1 Maç: AnıljanJorayev (NorthernlandDipkarpaz), Arda Ateş (Alsancak Yeşilova), Ersal Hafız (M. HacıaliYılmazköy), MacdonaldNgwaNiba (Doğan Türk Birliği), Sami BertuTünsay (Mormenekşe), Şahin Erol (Mormenekşe), Tahsin Yılmaz (Lefke), Zafer Emre Taşkın (M. HacıaliYılmazköy).

2 Maç: Emre Kuvvetlişahin (Mağusa Türk Gücü), EranKabidan (AtollKozanköy), Mehmet Enes Ertem (Yeniboğaziçi DSK),

3 Maç: İsmail Aslan (Yeniboğaziçi)

TEKNİK DİREKTÖR, ANTRENÖR VE KULÜP PERSONELİ

1 Maç: Birol Şöfer (ServeroğluGeçitkale) Caner Oshan (Alsancak Yeşilova), Gediz Özakan (Lapta), Hüseyin Adal (Küçük Kaymaklı), Orçun Volkan (Türk Ocağı), Salih Işık (Çetinkaya)

2 Maç: Ahmet Özkerimler (M. HacıaliYılmazköy)

3 Maç: Eray Yavuk (Alsancak Yeşilova), Ergin Elsiz (Mesarya), Hüseyin Yaralıoğlu (Yenicami AK), Mehmet Demir (Yeniboğaziçi),

4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OYUNCULAR

FUTBOLCU KULÜP

Ali Üçtaş (Yenicami), Aral Cambulat(Gönyeli), Arda Erek (Çanakkale), Ayer Dora (Lefke), Cuma Çoban (NorthernlandDipkarpaz), Emre Ateş (Hamitköy), Erdem Yıldırım (Düzkaya)

Fikret Ercenap (Düzkaya), Gökhan Sarıoğlu (Alsancak Yeşilova), Halit Şanverdi(ChinaBazaar Gençlik Gücü), Hüseyin Taştekin (M. HacıaliYılmazköy), Mehmet Fatih Parlak (Alsancak Yeşilova), Mehmet Nur Kaylak (Göçmenköy) Mert Nurel(Alsancak Yeşilova), Mustafa Gök (Çanakkale), Nevzat Duran (Mağusa Türk Gücü), Ozan Gündoğan (Mormenekşe), Ömer Uluer (Yeniboğaziçi), Serhat Deste (Doğan Türk Birliği), UssumaneDjabı (Çetinkaya), Yarkın Şahinsoy (ServeroğluGeçitkale) Yaşar Tosun (Mesarya), Yunus Dilöz (Türk Ocağı Limasol)