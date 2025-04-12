AKSA 1.Lig
BUGÜN
Düzkaya-Türk Ocağı: 2 – 1
A.Kozanköy-Yeniboğaziçi:1 – 0
Lapta -Hamitköy: 0 – 0
Yalova-Vadili: 2 - 0
K.Kaymaklı-S.Geçitkale: 1 – 0
Mormenekşe-MH Yılmazköy: 5 – 0
PAZAR(SAAT: 16.00)
Dipkarpaz Stadı N.Dipkarpaz-Binatlı (Utku Hamamcıoğlu)
Maraş Necip Halil Kartal Stadı Ü.Maraş-Çanakkale (Şakir Azizoğlu)
AKSA Süper Lig
Yenicami-Cihangir: 2 – 3
PAZAR(SAAT 16.00)
Gazimağusa Dr.Fazıl Küçük Stadı Mağusa T.Gücü-Çetinkaya (Evren Karademir)
Gönyeli Stadı Gönyeli-Göçmenköy (Tufan Çerçioğlu)
Lefkoşa Atatürk Stadı CB G.Gücü-Lefke (İsmail Ercan)
Alsancak Mustafa Hidayet Çağlar Stadı A.Yeşilova-Mesarya (Hakan Ünal)
Esentepe Erdal Barut Stadı Esentepe-TH Dumlupınar (Ali Özer)
Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı Doğan T.Birliği-Karşıyaka (Emre Öztaşlı)