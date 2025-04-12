33. Uluslararası Gazimağusa Çocuk ve Gençlik Festivali kapsamında 10. Ortaokullar Arası Tarih Avcıları Yarışması, Desdemona Parkı’nda gerçekleştirildi.

Gazimağusa Belediyesi'nden verilen bilgiye göre, Gazimağusa Belediyesi ile Mağusa Kültür Derneği iş birliğinde gerçekleşen yarışma, Gazimağusa ve farklı bölgelerdeki 11 okul arasında yapıldı.

Yarışmada, 94 puanla Gazimağusa Türk Maarif Koleji’nin birinci, 89 puanla Polatpaşa Ortaokulu’nun ikinci ve 84 puanla Canbulat Özgürlük Ortaokulu üçüncülük ödülünün sahibi oldu.

Etkinliğin açılışında konuşan Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay, yarışmayı Mağusa Kültür Derneği’nin yıllardır düzenlediğini belirterek, “Ülkenin geçmişini anlamak, siz gençlere büyük bir zenginlik katar. Bu deneyimi hayatınız boyunca taşıyacaksınız.” dedi.

Mağusa Kültür Derneği Başkanı Sermin İyican ise konuşmasında, takım çalışması, disiplin ve tarihin doğru öğrenilerek gelecek nesillere aktarılmasının önemine dikkat çekerek, tüm katılımcılara teşekkür etti.