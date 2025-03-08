AKSA Süper Lig
DÜN
Çetinkaya-Doğan T.Birliği: 1 – 2
9 MART 2025, PAZAR (SAAT14.00)
Lefke 16 Ağustos Stadı Lefke-Yenicami (Zekai Töre)
Gazimağusa Dr.Fazıl Küçük Stadı Mağusa T.Gücü-Gönyeli (İsmail Ercan)
Paşaköy Hasan Onalt Stadı Mesarya-Esentepe (Hüseyin Eyyüpler)
İskele Cumhuriyet Stadı DND G.Birliği-TH Dumlupınar (Kerem Eran)
Cihangir Stadı Cihangir-CB G.Gücü (Turgay Misk)
Lefkoşa Atatürk Stadı Göçmenköy-Karşıyaka (Emre Öztaşlı)
AKSA 1.Lig
8 MART 2025, CUMARTESİ (SAAT14.00)
Güzelyurt Üner Berkalp Stadı Binatlı-K.Kaymaklı (Ferhat Tuna)
K.Kaymaklı Şht.Hüseyin R. Stadı Hamitköy-Mormenekşe (Utku Hamamcıoğlu)
Yeniboğaziçi Osman E. Mehmet Stadı Yeniboğaziçi-Vadili (Tufan Çerçioğlu)
Dipkarpaz Stadı N.Dipkarpaz-Ü.Maraş (Fatih Bardakçıoğlu)
Çanakkale Muharrem Döveç Stadı Çanakkale-S.Geçitkale (Burak Mandıralı)
Çatalköy Nihat Bağcıer Stadı Düzkaya-A.Kozanköy (Ali Özer)
Yılmazköy Mustafa Üçöz Stadı MH Yılmazköy-Lapta (Hakan Ünal)
Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı Türk Ocağı-Yalova (Fehim Dayı)