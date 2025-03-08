AKSA Süper Lig
DÜN
Çetinkaya-Doğan T.Birliği: 1 – 2
BUGÜN
AKSA 1.Lig
8 MART 2025, CUMARTESİ (SAAT14.00)
Binatlı-K.Kaymaklı: 1 – 0
Hamitköy-Mormenekşe: 1 – 1
Yeniboğaziçi-Vadili : 2 – 0
N.Dipkarpaz-Ü.Maraş: 1 – 2
Çanakkale-S.Geçitkale: 1 – 2
Düzkaya-A.Kozanköy: 3 – 2
MH Yılmazköy-Lapta: 3 – 1
Türk Ocağı-Yalova: 2 – 1
9 MART 2025, PAZAR (SAAT14.00)
Lefke 16 Ağustos Stadı Lefke-Yenicami (Zekai Töre)
Gazimağusa Dr.Fazıl Küçük Stadı Mağusa T.Gücü-Gönyeli (İsmail Ercan)
Paşaköy Hasan Onalt Stadı Mesarya-Esentepe (Hüseyin Eyyüpler)
İskele Cumhuriyet Stadı DND G.Birliği-TH Dumlupınar (Kerem Eran)
Cihangir Stadı Cihangir-CB G.Gücü (Turgay Misk)
Lefkoşa Atatürk Stadı Göçmenköy-Karşıyaka (Emre Öztaşlı)