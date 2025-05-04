Aksa Süper Lig

Yenicami – Gönyeli: 2 – 5

Esentepe-Doğan T. Birliği: 0 – 0

Cihangir – Mesarya: 5 – 2

Göçmenköy – A. Yeşilova: 0 – 3

Gençler Birliği – Mağusa T. Gücü: 3 – 8

Lefke – Çetinkaya: 0 – 4

Karşıyaka – C. B. Gençlik Gücü: 1 – 3

Aksa 1.Lig

Yeniboğaziçi – N. Dipkarpaz: 4 – 2

Kartal’ın kanatları kırıldı Kartal’ın kanatları kırıldı

Hamitköy – Binatlı: 2 – 3

K.Kaymaklı – Yalova: 3 – 0

Lapta – A. Kozanköy: 0 – 1

Vadili – Mormenekşe: 1 – 6

Çanakakle – Düzkaya: 0 – 5 (Dk. 52 Tatil edildi)

S. Geçitkale – U. Maraş: 1 – 3

M. Hacıali Yılmazköy – Türk Ocağı: 0 – 2  