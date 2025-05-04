Aksa Süper Lig
Yenicami – Gönyeli: 2 – 5
Esentepe-Doğan T. Birliği: 0 – 0
Cihangir – Mesarya: 5 – 2
Göçmenköy – A. Yeşilova: 0 – 3
Gençler Birliği – Mağusa T. Gücü: 3 – 8
Lefke – Çetinkaya: 0 – 4
Karşıyaka – C. B. Gençlik Gücü: 1 – 3
Aksa 1.Lig
Yeniboğaziçi – N. Dipkarpaz: 4 – 2
Hamitköy – Binatlı: 2 – 3
K.Kaymaklı – Yalova: 3 – 0
Lapta – A. Kozanköy: 0 – 1
Vadili – Mormenekşe: 1 – 6
Çanakakle – Düzkaya: 0 – 5 (Dk. 52 Tatil edildi)
S. Geçitkale – U. Maraş: 1 – 3
M. Hacıali Yılmazköy – Türk Ocağı: 0 – 2