AKSA Süper Lig 25. Hafta  

DÜN

TH Dumlupınar-Cihangir: 4 – 2

Doğan T.Birliği-DND G.Birliği: 5 – 1

Yenicami-Karşıyaka: 4 - 1

BUGÜN

14.00 Alsancak Mustafa Hidayet Çağlar Stadı A.Yeşilova-Mağusa T.Gücü

14.00 Lefkoşa Atatürk Stadı CB G.Gücü-Çetinkaya

14.00 Esentepe Erdal Barut Stadı Esentepe-Göçmenköy

14.00 Gönyeli Stadı Gönyeli-Lefke

AKSA 1.Lig 25. Hafta

BUGÜN

14.00 Mormenekşe Cemal Balses Stadı Mormenekşe-Türk Ocağı

14.00 Küçük Kaymaklı Şht.Hüseyin Ruso Stadı K.Kaymaklı-Yeniboğaziçi

14.00 Geçitkale Stadı S.Geçitkale-Hamitköy

14.00 Dipkarpaz Stadı N.Dipkarpaz-Düzkaya

14.00 Cihangir Stadı Ü.Maraş-Binatlı

14.00 Lapta Şht.Şevket Kadir Stadı Lapta-Vadili

14.00 Bostancı Tahsin Mertekçi Stadı Yalova-Çanakkale

Süper Lig'de derbi günü Süper Lig'de derbi günü

14.00 Kozanköy Raif Rauf Denktaş Stadı A.Kozanköy-MH Yılmazköy