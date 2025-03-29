AKSA Süper Lig 25. Hafta
DÜN
TH Dumlupınar-Cihangir: 4 – 2
Doğan T.Birliği-DND G.Birliği: 5 – 1
Yenicami-Karşıyaka: 4 - 1
BUGÜN
14.00 Alsancak Mustafa Hidayet Çağlar Stadı A.Yeşilova-Mağusa T.Gücü
14.00 Lefkoşa Atatürk Stadı CB G.Gücü-Çetinkaya
14.00 Esentepe Erdal Barut Stadı Esentepe-Göçmenköy
14.00 Gönyeli Stadı Gönyeli-Lefke
AKSA 1.Lig 25. Hafta
BUGÜN
14.00 Mormenekşe Cemal Balses Stadı Mormenekşe-Türk Ocağı
14.00 Küçük Kaymaklı Şht.Hüseyin Ruso Stadı K.Kaymaklı-Yeniboğaziçi
14.00 Geçitkale Stadı S.Geçitkale-Hamitköy
14.00 Dipkarpaz Stadı N.Dipkarpaz-Düzkaya
14.00 Cihangir Stadı Ü.Maraş-Binatlı
14.00 Lapta Şht.Şevket Kadir Stadı Lapta-Vadili
14.00 Bostancı Tahsin Mertekçi Stadı Yalova-Çanakkale
14.00 Kozanköy Raif Rauf Denktaş Stadı A.Kozanköy-MH Yılmazköy