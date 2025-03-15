AKSA Süper Lig
DÜN
Doğan T.Birliği-Mesarya: 1 – 0
BUGÜN
Karşıyaka-Cihangir: 1 – 2
TH Dumlupınar-Göçmenköy: 0 – 2
Yenicami-DND G.Birliği: 1 – 0
Esentepe-Lefke: 0 – 1
16 MART 2025, PAZAR
14.00 Gönyeli Stadı Gönyeli-Çetinkaya (Fehim Dayı)
14.00 Lefkoşa Atatürk Stadı CB G.Gücü-A.Yeşilova (Burak Mandıralı)
AKSA 1.Lig
BUGÜN
A.Kozanköy-Türk Ocağı: 1 – 1
S.Geçitkale-Yeniboğaziçi: 2 – 1
Stadı Mormenekşe-N.Dipkarpaz: 3 – 0
16 MART 2025, PAZAR
14.00 Vadili 14 Ağustos Stadı Vadili-Hamitköy (İbrahim Katmer)
14.00 Paşaköy Hasan Onalt Stadı Ü.Maraş-Düzkaya (Ferhat Tuna)
14.00 Bostancı Tahsin Mertekçi Stadı Yalova-Binatlı (Osman Özpaşa)
14.00 Lapta Şht.Şevket Kadir Stadı Lapta-Çanakkale (İsmail Ercan)
14.00 Küçük Kaymaklı Şht.Hüseyin Ruso Stadı K.Kaymaklı-MH Yılmazköy (Şakir Azizoğlu)