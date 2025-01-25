AKSA SÜPER LİG
BUGÜN
Çetinkaya-DNDGençler Birliği:2 – 3
A.Yeşilova-Karşıyaka: 1 – 1
Cihangir-Doğan T.Birliği: 1 – 1
Mağusa T.Gücü-Göçmenköy: 2 – 2
26 Ocak 2025, Pazar (Saat 14.00)
Lefkoşa Atatürk Stadı M.Değirmenlik-Yenicami (Ali Özer)
Gönyeli Stadı Gönyeli-Esentepe (Kerem Eran)
Paşaköy Hasan Onalt Stadı Mesarya-Lefke (Fehim Dayı)
27 Ocak 2025, Pazartesi
18.30 Lefkoşa Atatürk Stadı CB Gençlik Gücü-TH Dumlupınar (Evren Karademir)
AKSA 1.LİG
BUGÜN
A.Kozanköy-K.Kaymaklı:2 – 1
Hamitköy-Yalova: 1 – 1
N.Dipkarpaz-Vadili : 2 – 0
Binatlı-MH YılmazköY: 1 – 0
26 Ocak 2025, Pazar(Saat 14.00)
Çatalköy Nihat Bağcıer Stadı Düzkaya-Yeniboğaziçi (Burak Mandıralı)
Maraş Necip Halil Kartal Stadı Maraş-Lapta (Şakir Azizoğlu)
Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı Türk Ocağı-Çanakkale (İsmail Ercan)
Mormenekşe Cemal Balses Stadı Mormenekşe-S.Geçitkale (Zekai Töre)