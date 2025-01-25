AKSA SÜPER LİG

BUGÜN

Çetinkaya-DNDGençler Birliği:2 – 3

A.Yeşilova-Karşıyaka:              1 – 1

Cihangir-Doğan T.Birliği:        1 – 1

Mağusa T.Gücü-Göçmenköy:   2 – 2

26 Ocak 2025, Pazar (Saat 14.00)

Daikin Kıbrıs Kupası'nda 2. tur eşleşmeleri belli oldu Daikin Kıbrıs Kupası'nda 2. tur eşleşmeleri belli oldu

Lefkoşa Atatürk Stadı M.Değirmenlik-Yenicami (Ali Özer)

Gönyeli Stadı Gönyeli-Esentepe (Kerem Eran)

Paşaköy Hasan Onalt Stadı Mesarya-Lefke (Fehim Dayı)

27 Ocak 2025, Pazartesi

18.30 Lefkoşa Atatürk Stadı CB Gençlik Gücü-TH Dumlupınar (Evren Karademir)

AKSA 1.LİG

BUGÜN

A.Kozanköy-K.Kaymaklı:2 – 1

Hamitköy-Yalova:          1 – 1

N.Dipkarpaz-Vadili :      2 – 0

Binatlı-MH YılmazköY: 1 – 0

26 Ocak 2025, Pazar(Saat 14.00)

Çatalköy Nihat Bağcıer Stadı Düzkaya-Yeniboğaziçi (Burak Mandıralı)

Maraş Necip Halil Kartal Stadı Maraş-Lapta (Şakir Azizoğlu)

Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı Türk Ocağı-Çanakkale (İsmail Ercan)

Mormenekşe Cemal Balses Stadı Mormenekşe-S.Geçitkale (Zekai Töre)