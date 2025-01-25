Organizasyon komitesi adına Yusuf Şentuğ’un yaptığı açıklamaya göre, etkinlikte günün anlam ve önemini anlatan Çevre Eğitimi ve Yönetimi Uzm. Asuman Korukoğlu, okuyan toplumların doğayı koruma konusunda daha duyarlı olduklarını, bu nedenle başta karar alma konumunda olan kişilerin okuyan kişiler olması gerektiğini kaydetti.

11. Telsim Freezone Liselerarası Müzik Yarışmasına 28 okuldan 35 grup katılıyor 11. Telsim Freezone Liselerarası Müzik Yarışmasına 28 okuldan 35 grup katılıyor

 

Korukoğlu, bu sabah yapılan gözlem sonucunda elde edilen verilerin her yıl tekrarlandığı zaman bir anlam taşıyacağını, yıllar içerisinde kuşların popülasyonu konusunda fikir sahibi olunabileceğini ve  verilere bakarak hareket edebileceğini anlattı.

 

Etkinliğin ardından  kahvaltı yapılarak gelecek haftaki etkinlik planlandı.