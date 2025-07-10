Lefkoşa’da 32 yaşındaki Türkmenistanlı Leyla Kamalova’nın akrabalarına ön izin çıkaracağı yönünde bir şahsa yalan beyanda bulunarak, sahtecilik yaptığı belirlendi.

Zanlının, altı adet sahte ön izin başvurusu hazırlayıp, WhatsApp üzerinden ilettiği bu belgeyi tedavüle sürdüğü ve toplam 30 bin ABD dolarını sahtekârlıkla temin ettiği açıklandı. Lefkoşa’da meydana gelen “evrak sahteleme tedavüle sürme ve sahtekarlıkla para temini” suçlarından tutuklanan Türkmenistanlı Leyla Kamalova dün mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru mahkemede olguları aktardı.

Polis, zanlının 2 Mayıs 2025-2 Temmuz 2025 tarihleri arasında akrabalarına ön izin çıkaracağı yönünde yalan beyanda bulunarak sahte olduğunu bildiği 6 adet ön izin başvurusu hazırlayarak kullanımında bulunan telefon hattının Whatsapp uygulamasından M.H.Y’ye göndererek tedavüle sürdüğünü söyledi. Polis, zanlının M.H.Y.’den 30 bin dolar parayı sahtekarlıkla temin ettiğini anlattı. Polis, şikâyetin 8 Temmuz 2025 tarihinde yapıldığını, zanlının tutuklanarak soruşturma başlatıldığını kaydetti. Polis, Çalışma Dairesinden yapılan soruşturmada ön izin başvuru formlarının sahte olduğunun tespit edildiğini kaydetti. Polis, yapılan muhaceret kontrolünde zanlının 17.06.2024 tarihinden itibaren 346 gündür KKTC'de ikamet izinsiz olduğunun da tespit edildiğini açıkladı. Zanlının kullanımındaki cep telefonunun emare aldığını kaydeden polis, PGM Data İnceleme Şubesinde incelemeye gönderileceğini aktardı. Polis, alınacak olan ifadeler, incelenecek olan kamera görüntüleri olduğunu belirterek, zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.