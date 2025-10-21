Türkiye’de iktidara yakın kamuoyu araştırma şirketi GENAR, KKTC seçimlerinin öncesinde yaptığı araştırmada yaklaşık 13 ,5 puan farkla yanıldı. GENAR’ın Eylül ayında gerçekleştirdiği ankette, Ersin Tatar’ın oy oranı yüzde 49,12, Tufan Erhürman’ın ise yüzde 47,12 olarak açıklanmıştı.

GENAR Araştırma Şirketi Başkanı İhsan Aktaş, KKTC Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda geçen ay gerçekleştirdikleri anket çalışmasında kararsızların da Ersin Tatar’ı destekleyeceğini açıklamıştı.

Aktaş paylaşımında, “Seçime bir ay kala Kıbrıs’ta yapmış olduğumuz araştırmada; 1-Ersin Tatar iki devletli çözümden yana destek %60. 2- Tufan Erhürman federasyon çözümünden yana destek %40. Bir ay önce hatırı sayılır bir kararsız seçmen kitlesi vardı. Yeni saha bilgilerine göre kararsızlar Ersin Tatar lehine tercih yapıyor" ifadelerini kullanmıştı.

Yapılan anketin ve paylaşımların ardından gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçiminde CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman yüzde 62,82 oy oranıyla Cumhurbaşkanı seçildi. Bağımsız aday Ersin Tatar ise, yüzde 35,72 oy oranında kaldı.

GENAR Araştırma Şirketi Başkanı İhsan Aktaş, Kuzey Kıbrıs seçimleri öncesinde yaptığı açıklamalardan dolayı kamuoyundan özür diledi. Aktaş, “Elimde veri yoktu, tecrübesine güvendiğim bir arkadaşımın yönlendirmesiyle açıklama yaptım” ifadelerini kullandı.

“İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM ÖNDE” İDDİASI ÇÖKTÜ

Seçimlerden önce Anadolu Ajansı’na yazdığı analizde, “Kıbrıs’ta iki devletli çözümü savunanlar açık ara önde” diyen Aktaş, Ersin Tatar’ın yüzde 41,8, Tufan Erhürman’ın ise yüzde 40,1 oy oranında olduğunu savunmuştu. Ayrıca kararsız seçmenin “Tatar lehine döndüğünü” öne sürmüştü.

Ancak seçimleri Tufan Erhürman’ın tarihi farkla kazanması, Aktaş’ın tahminlerini boşa çıkardı. Tepkiler üzerine Aktaş, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“30 yıldır kamuoyuna doğru bilgi aktaran bir kurum olarak, seçimlerden birkaç gün önce elimde veri olmadan attığım tweet bir hataydı. Verilerimizin arkasındayız ama o paylaşım yanlıştı.”

Aktaş, hata gerekçesini şöyle açıkladı:

“Seçimin son haftasında tecrübesine güvendiğim bir arkadaşım sahanın Ersin Tatar lehine döndüğünü söyledi. Bazı gazeteci dostlarım da benzer kanaat taşıyordu. Bu yüzden o tweeti attım.”

TARTIŞMALI ANALİZ

Aktaş’ın Anadolu Ajansı’nda yayımlanan makalesinde, “iki devletli çözüm yüzde 60, federasyon çözümü yüzde 40 destek görüyor” ifadeleri yer almıştı. Ancak Kıbrıslı Türklerin sandıktaki tercihi, Aktaş’ın çizdiği tablonun tam tersini ortaya koydu: Halk, açık farkla federasyon yanlısı Tufan Erhürman’a yöneldi.

"ÇOK GÜVENDİĞİM BİR ARKADAŞIM SÖYLEDİ"

Aktaş çok konuşulan açıklamalarının ardından söz konusu paylaşımına ilişkin, "hataydı" ifadelerini kullanırken; "Seçimin son haftasında, uzun yıllardır sahada veri toplayan ve tecrübesine güvendiğim bir arkadaşım, sahanın Ersin Tatar lehine döndüğünü söyledi" dedi.

Aktaş açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

30 yıldır kamuoyuna doğru bilgi aktaran bir kurum olarak, kıymetli dostlar, Kıbrıs seçimleriyle ilgili bir açıklama yapma ihtiyacı hissettim.

Seçimlerden 40 gün önce saha çalışması tamamlanan, 1200 denekli araştırmamız Anadolu Ajansı üzerinden bir makale olarak yayımlandı.

Bu araştırmada iki devletli çözüme destek oranı %60, federasyon çözümüne destek oranı ise %40 olarak ölçülmüştü.

Bugün yeniden bir araştırma yapılsa, sonuçların yine benzer çıkacağı kanaatindeyim.

Seçim sonuçlarına gelince; seçimden 40 gün önce her iki aday da yaklaşık %40 civarında oy oranına sahipti ve başa baş durumdaydı.

Kararsızları dağıtmadan yayımladığımız bu veride, %20 civarında bir kararsız kitlenin seçimin sonucunu belirleyeceğini ifade etmiştim.

Seçimin son haftasında, uzun yıllardır sahada veri toplayan ve tecrübesine güvendiğim bir arkadaşım, sahanın Ersin Tatar lehine döndüğünü söyledi. Bazı gazeteci dostlarım da benzer b kanaat taşıyorlardı.

Not: Bir araştırma firmasının elinde veri olmadan açıklama yapması hatadır.

Verilerimizin arkasındayız; ancak seçimden birkaç gün önce elimde veri olmadan attığım tweet bir hataydı.