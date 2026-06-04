AKEL, siyasetçi ve aktivist Oz Karahan ve Yorgos Tattis hakkında iki yıldır devam eden soruşturmanın sonlandırılması gerektiği görüşünü dile getirdi.

Haravgi gazetesi, AKEL’den dün yapılan açıklamada, Oz Karahan ve Yorgos Tattis’in yaklaşık iki yıl önce tutuklanmaları ve akabinde haklarında yürütülen soruşturmanın demokratik özgürlüklerin ihlali anlamına geldiğinin belirtildiğini yazdı.

AKEL’in açıklamasında, Karahan ve Tattis’in 2024 yılında sözde “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin” bağımsızlık yıldönümünde siyasi içerikli pankart açtıkları gerekçesiyle tutuklanmalarının ve akabinde haklarında kovuşturma açılmasının temel hak ve özgürlüklerin çiğnenmesi anlamına geleceği belirtilirken soruşturmanın sona erdirilmesi çağrısında bulunuldu.