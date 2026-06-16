AKEL Milletvekili Aristos Damianu, polisin, sınır kapılarında vatandaşların kimlik tespiti ve cezaların tebliğ edilmesi yöntemi konusunda şikâyette bulundu.

Haravgi gazetes, AKEL Milletvekili Aristos Damianu, sosyal medya üzerinden konu hakkında yaptığı açıklamaya yer verdi.

Damianu yaptığı açıklamada, daha önce Meclis ve kamuoyunda yaptığı uyarılara karşın, polisin sınır kapılarında ceza tebliğ etmesi yönteminin aynı şekilde devam ettiğini ifade etti.

Polisin, mevzuata uygun şekilde davranmadığını söyleyen Damianu, vatandaşların kimlik tespiti ve cezaların tebliği edilmesi sürecindeki meşruiyete ilişkin endişesini dile getirdi.

Adalet Bakanı ve Polis Genel Müdürüne eleştirilerde bulunan Damianu, bu iki yetkilinin konu hakkında izahat vermesi için yeniden Meclise çağrılmasının beklendiğini ifade etti.