Yaz: Az katman, açık renk, nefes alan lif

Yaz aylarında amaç ısıyı hapsetmemek. Bu da katman sayısını azaltmak demek: kalın perde yerine ince keten veya pamuk, kalın battaniye yerine ince pamuklu örtü, uzun havlı halı yerine ince dokulu modeller.

Renk tarafında açık ve kırık tonlar ışığı yansıtır ve mekânı serin gösterir. Ancak Akdeniz'de toz ve kum sürekli içeri girer; bu yüzden tek renk beyaz yerine çok tonlu, hafif desenli açık modeller pratikte çok daha az yorucu.

Nem: Görünmeyen asıl sorun

Kıyı bölgelerinde bağıl nem çoğu zaman %70 civarında seyreder. Nem çeken lifler bu koşulda ağırlaşır ve koku tutar. Ev tekstilinde nem çekme oranı düşük malzemeler (polipropilen, polyester) kıyı evlerinde daha güvenlidir. Yün ve viskon içerikli ürünler kışlık kullanım için saklanmalı, yazın kaldırılmalıdır.

Kaldırırken tek kural var: tamamen kuru olduğundan emin olmak ve naylona sıkı sarmamak. Nefes almayan ambalaj küf için ideal ortam yaratır.

Güneş: Solmayı yöneten iki önlem

Akdeniz güneşi tekstildeki renkleri hızla soldurur. İki basit önlem yeterli: doğrudan güneş alan pencerelere tül veya stor eklemek, ve halı ile perdeyi yılda bir kez döndürmek. Aynı yüzeyin sürekli aynı açıdan güneş alması, bir yıl içinde bile fark edilir bir ton farkı yaratır.

Halıda ölçü: 4 metrekare neden sık tercih ediliyor?

Akdeniz'deki dairelerde ve yazlıklarda salon ölçüleri genellikle orta boyutta. Bu odalarda 200x200 cm civarındaki kare halılar ya da benzer alandaki dikdörtgen modeller (yaklaşık 4 metrekare) hem oturma grubunu tanımlayacak kadar geniş hem de kaldırıp taşınabilecek kadar pratik. Sezon sonunda rulo yapıp saklamak, büyük bir salon halısına göre çok daha kolay. Bu ölçü aralığındaki alternatifleri görmek için 4 metre kare halı modelleri kategorisinde desen ve renk filtresiyle ilerlemek işi hızlandırıyor.

Kış: Katmanı geri ekleyin

Akdeniz kışı sert değil ama nemli ve rüzgârlıdır; bu ıslak soğuk, kuru soğuktan daha rahatsız edicidir. Kışa geçişte yapılacak şey basit: halının üzerine ikinci bir küçük halı, koltuğa dokulu bir örtü, pencereye daha kalın perde. Mobilya değişmeden oda değişir.

Sıkça Sorulan Sorular

Kıyı bölgelerinde hangi tekstil tercih edilmeli?

Nem çekme oranı düşük polipropilen ve polyester esaslı ürünler. Yün ve viskon içerikli tekstiller kışlık kullanım için ayrılmalıdır.

4 metrekare halı hangi odaya uygun?

Orta boyutlu salonlara ve yazlık dairelere. Oturma grubunu tanımlayacak kadar geniş, sezon sonunda rulo yapıp saklanacak kadar pratiktir.

Güneşin soldurmasını nasıl önlerim?

Doğrudan güneş alan pencerelere tül veya stor ekleyin ve halı ile perdeyi yılda bir kez döndürün.