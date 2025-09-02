Marine & Environmental Research (MER) Laboratuvarı tarafından yürütülen ve 50 ila 200 metre derinlikteki ekosistemleri kapsayan ilk kapsamlı araştırmada, ışığın sınırlı olduğu ve bugüne kadar az incelenmiş “mezofotik ekosistemler” mercek altına alındı.

Uzaktan kumandalı denizaltı aracı ile Akrotiri ve Dikelya açıklarında 32’den fazla noktada yapılan incelemelerde sünger, mercan ve deniz şakayıklarının oluşturduğu geniş alanlar keşfedildi. 200’den fazla tür tespit edilirken, bazıları Kıbrıs’ta ilk kez kaydedildi. Bunlar arasında tehdit altındaki ve koruma altında olan türler de bulunuyor.

Bilim insanları bu yaşam alanlarının biyolojik çeşitlilik için sığınak oluşturduğunu ve balık stoklarını destekleyerek dolaylı yoldan sürdürülebilir balıkçılığa katkı sağladığını belirtti.

Araştırma sırasında insan etkilerine dair ciddi bulgular da kaydedildi. Deniz çöpü ve terk edilmiş balıkçı ağları (hayalet ağlar) pek çok canlıyı tuzağa düşürmeye devam ederken, hassas bölgelerde trol izleri, istilacı türler ve mercan ölümleri – muhtemelen artan deniz sıcaklıklarıyla bağlantılı – gözlemlendi.

Araştırmacılar, bu ekosistemlerin son derece yavaş geliştiğini ve bozulduktan sonra kendini toparlama kapasitesinin sınırlı olduğunu vurguluyor. Bu nedenle zararlı faaliyetlerin kısıtlanması, deniz atıklarının temizlenmesi ve uzun vadeli bilimsel izleme dahil olmak üzere hedefe yönelik koruma çağrısında bulunuyorlar.

Çalışma, İngiltere hükümeti tarafından Darwin Plus programı kapsamında finanse edilirken, MER Laboratuvarı tarafından yürütüldü.



