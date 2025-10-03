Gönyeli'nin sevilen simalarından 45 yaşındaki Oğuz Akayoğlu, motosikletiyle kaza yaparak yaralandı.
Gönyeli’de dün saat 17.00 sıralarında Keçiören Sokak üzerinde 45 yaşındaki Oğuz Akayoğlu, yönetimindeki MK 308 plakalı motosikletle, dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek yol içerisine düştü.
Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü Akayoğlu, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı, beyin kanaması teşhisi ile yapılan müdahalenin ardından Cerrahi Yoğun Bakım Servisi’nde müşahede altına alındı.