Ana harcama grupları itibariyle bir önceki aya göre en yüksek artış yüzde 25.09 ile eğitim ana grubunda gerçekleşti.

Tüketici fiyatları endeksinin 2025 Eylül ayı sonuçları açıklandı.

KKTC İstatistik Kurumu’nun, tüketici fiyatlarındaki gelişmeleri izlemek amacıyla, önceden seçilmiş perakende satış yerlerinden derlediği perakende fiyatlara göre her ay yayınladığı “2015=100 Temel Yılı Tüketici Fiyatları Genel Endeksi”nde, bir önceki aya göre yüzde 5.39, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 32.35 ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 39.20 değişim gerçekleşti.

Ana harcama grupları itibariyle bir önceki aya göre en yüksek artış yüzde 25.09 ile eğitim ana grubunda gerçekleşti. Gıda ve Alkolsüz İçecekler ana grubunda yüzde 5.87, Sağlık ana grubunda yüzde 5.75, Eğlence ve Kültür ana grubunda yüzde 5.17, Alkollü İçecekler ve Tütün ana grubunda yüzde 3.81, Lokanta ve Oteller ana grubunda yüzde 3.66, Çeşitli Mal ve Hizmetler ana grubunda yüzde 2.91, Mobilya, Ev Aletleri ve Ev Bakım Hizmetleri ana grubunda yüzde 1.74, Konut, Su, Elektrik, Gaz ve Diğer Yakıtlar ana grubunda yüzde 1.34, Ulaştırma ana grubunda yüzde 0.90, Haberleşme ana grubunda yüzde 0.37, Giyim ve Ayakkabı ana grubunda yüzde 0.35 artış gerçekleşti.

Bir önceki aya göre, endekste kapsanan 586 madde çeşidinin ortalama fiyatlarında artış, 69 madde çeşidinin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti. En yüksek fiyat artışı gösteren ilk üç mal veya hizmet; yüzde 89.12 Karpuz, yüzde 68.82 Özel Üniversite Ücreti (KKTC Uyruklu Öğrenci) ve yüzde 66.67 ile Futbol Maçına Giriş Ücreti olmuştur. En yüksek fiyat düşüşü gösteren ilk üç mal veya hizmet ise; yüzde 44.67 Limon, yüzde 37.50 Milli Piyango Bileti ve yüzde 31.88 ile Taze Börülce oldu.