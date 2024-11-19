Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Sekreteri Asım Akansoy, CTP’nin sunduğu erken seçim önergesinin Pazartesi Meclis’te görüşüleceğini belirterek, “Biz erken seçim talebimizden vazgeçmiş değiliz” dedi.

Akansoy, “Bizim isteğimiz, Tufan Erhürman’ın Cumhurbaşkanı olmasıdır” görüşünü de dile getirerek, CTP’nin, Cumhurbaşkanlığı seçimine kendi adayıyla gireceğini vurguladı ve bağımsız adayın söz konusu olmadığını kaydetti.

CTP’den verilen bilgiye göre, Akansoy, Kıbrıs Postası Web TV’de Ulaş Barış’ın sunduğu programa konuk oldu. Programda, “ülkedeki siyasi kriz ve CTP’nin bu süreçteki tutumu” hakkında açıklamalarda bulunan Akansoy, UBP’nin krizi yönetemediğini savunarak, CTP’nin hukuk ve demokrasi konusundaki ısrarının sonuç verdiğini vurguladı.

Asım Akansoy, UBP içerisinde “kriz” iddiasını ortaya koyarak, “26 milletvekilini bulmanız gerekiyor dedik. Ancak UBP, oldubittilere getirmeye çalıştı. Üç çift mühürlü oy tartışmaları yaşandı. Ancak CTP’nin hukuk ve demokrasi ısrarı dün belli bir zemine oturdu. Bu süreç Kıbrıslı Türkler için öğretici oldu. Hukuk zemini galip gelmiştir" ifadelerini kullandı.

CTP’nin önerisi ve Öztürkler’in istifası

13 Kasım’da gerçekleştirdikleri basın toplantısında gündemi değiştiren bir hamle yaptıklarını ifade eden Akansoy, "Madem seçemiyorsunuz, gelin ortak bir aday belirleyelim, CTP olarak destek verelim dedik. Bu hamle, UBP’yi sarsmıştır. Bu bağlamda Ziya Öztürkler’in Meclis Başkanlığı iddiasını da yok saydığımızı ifade ettik ve sonucunda istifasını sağladık" diye konuştu. Akansoy, CTP’nin verdiği mücadelenin önemine işaret ederek erken seçimde ısrarcı olduklarını kaydetti.

"Erken seçimden vazgeçmedik"

CTP’nin sunduğu erken seçim önergesinin bu pazartesi görüşüleceğini belirten Akansoy, "UBP’nin erken seçime açık bir parti olmadığını biliyoruz. Ancak biz erken seçim talebimizden vazgeçmiş değiliz. Halk, UBP’nin icraatlarından zarar görüyor” dedi. Akansoy, Ziya Öztürkler’in istifasını, “Hukuk bağlamında atılan bu adım önemli bir kazanımdır" diye niteledi.

CTP’nin Cumhurbaşkanlığı adayı

Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili de açıklamalarda bulunan Akansoy, CTP’nin kendi adayını çıkaracağını ve toplumsal ittifak için adımlar atacağını belirtti. "Mart ayındaki kongremizden sonra adayımızı açıklayacağız. Bizim isteğimiz, Tufan Erhürman’ın Cumhurbaşkanı olmasıdır. Kamuoyu araştırmaları da Erhürman’ın önde olduğu yöndedir" ifadelerini kullanan Akansoy, Cumhurbaşkanlığı seçimine CTP’nin kendi adayıyla gireceğini vurguladı ve bağımsız adayın söz konusu olmadığını dile getirdi.

"Her zaman demokrasiden yanayız"

CTP’nin her zaman demokrasi ve hukuk zemininde hareket ettiğini vurgulayan Akansoy, "Gerçekleri konuşmak bir ahlaki sorumluluktur. Çözüm eşittir federasyon diyoruz ve bu yönde mücadelemizi sürdüreceğiz" diyerek sözlerini tamamladı.