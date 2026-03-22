Girne’de Şehitler Caddesi üzerinde faaliyet gösteren Nusmar isimli market içerisinde, Zeynep isimli 7 yaşında bir kız çocuğunun yalnız başına olduğu polisin bilgisine gelmiş söz konusu kız çocuğu Polis tarafından Girne Polis Müdürlüğüne getirilerek burada misafir edilmektedir. Söz konusu çocuğu veya ailesini tanıyanların en yakın polis merkezine bilgi vermeleri önemle rica olunur.