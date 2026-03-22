Merit Otelleri, Sosyal İşler Koordinatörlüğü bünyesinde ülke genelinde sürdürdüğü sosyal sorumluluk projeleri kapsamında her yıl olduğu gibi bu yıl da ihtiyaçlı kişilere Ramazan ayında da yardıma koştu.

Merit Sosyal İşler Koordinatörlüğü tarafından hazırlanan ramazan kolileri, Sosyal Yardım Dairesi’nden yardım alan 150 aileye, Lapta Huzurevi ile Lefkoşa Dayanışma ve Eğitim Merkezi’ne teslim edildi.

Ayrıca Lapta Huzurevi’nde konaklayanlar için bayramlık kıyafetler de temin edilerek huzurevi müdürlüğüne verildi.

Okullar özelinde yürütülen sosyal sorumluluk projesi kapsamında, Şehit Hasan Cafer İlkokulu’na laptop, Mustaf Çağatay İlkokulu’na müzik sistemi temin edilirken, ülkemizi Türkiye’de temsil eden Karaoğlanoğlu İlkokulu Eskrim takımına da sponsor olundu.

Her yıl olduğu gibi Ramazan ayında da çok sayıda insana katkıda bulunmanın huzuru içinde olduklarını kaydeden Merit Sosyal İşler Koordinatörü Mine Gürses, böyle dönemlerde toplumsal dayanışmayı artırmanın önemine vurgu yaptı.

Merit Otellerinin KKTC ekonomisi yanında ülke insanına da katkıda bulunmayı bir ilke edindiğini anımsatan Merit Sosyal İşler Koordinatörü Mine Gürses, her zaman ülke insanının yanında olmaya devam edeklerini de sözlerine ekledi.