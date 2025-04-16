AIESEC Doğu Akdeniz, Avrupa’nın dört bir yanından gelen genç liderleri buluşturan en prestijli organizasyonlardan biri olan EuroXpro 2025’te yer aldı. Bu yıl İtalya’nın sahil şehri Rimini’de gerçekleşen konferans, 50'den fazla ülkeden 380’den fazla delegeyi ağırlayarak, gençlerin küresel konular üzerinde fikir alışverişi yapabileceği benzersiz bir platform sundu.

DAÜ Mühendislik Fakültesi, Biyomedikal Mühendisliği Bölümü öğrencisi ve AIESEC Doğu Akdeniz Başkanı Belemir Aydın’ın katıldığı etkinlikte, farklı ülkelerden gelen katılımcılarla karşılıklı bilgi ve deneyim paylaşımları gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen bu etkileşimler sayesinde hem bireysel hem de kurumsal düzeyde güçlü bağlantılar kurulurken, söz konusu temaslar, AIESEC Doğu Akdeniz’in bölgesel çalışmalarını zenginleştirmesi ve uluslararası iş birliklerini derinleştirmesi açısından önemli fırsatlar sundu.

Konferans süresince gençlerin liderlik becerilerini geliştirmelerine katkı sağlayacak birçok oturum ve etkileşim alanı oluşturuldu. Bu yılın odak noktaları arasında küresel liderlik anlayışının gelişimi, inovatif çözümlerle geleceği şekillendirme ve gençlerin sosyal etki yaratmadaki gücü gibi önemli konular yer aldı.

AIESEC Doğu Akdeniz tarafından yapılan açıklamada, AIESEC Doğu Akdeniz’in bu ölçekteki prestijli bir etkinlikte yer almasının yalnızca temsil anlamında değil, aynı zamanda vizyonunu global düzeyde pekiştirme yolunda atılmış stratejik bir adım olduğu belirtildi. Gençleri yalnızca kendi çevrelerinde değil, dünya genelinde fark yaratabilecek liderler olarak yetiştirmeye yönelik çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüklerini ifade eden AIESEC Doğu Akdeniz, söz konusu etkinliğe katılımın, vizyonlarını daha da ileri taşımak adına önemli bir fırsat sunduğunu ve gençlerin liderlik potansiyelini geliştirmeye, onlara uluslararası fırsatlar sunmaya devam edeceklerini vurguladı.