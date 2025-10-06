Haravgi gazetesi, “Elektrik Bağlantısıyla İlgili Saçmalık” başlığıyla manşetten ve iç sayfadan geniş yer verdiği haberinde, Güney Kıbrıs ile Girit arasındaki elektrik bağlantısı konusundaki tepkiler, yalanlamalar ve yapılan karşılıklı açıklamaların enerji ve politik açıdan karmaşık bir gerilime dönüştüğünü yazdı.

Gazete, Yunanistan Bağımsız Elektrik İletim Operatörü'nün (ADMİE) Rum yönetiminin 5 yılda ödeyeceği 125 milyon Euro’nun ilk taksiti olan 25 milyon Euro’yu ödemeyi geciktirmesi nedeniyle Rum Enerji Düzenleme Kurulu’na (RAEK) ihtar mektubu gönderdiğini belirterek, bugüne kadar yapılan 251 milyon Euro masrafın kendisine geri ödenmesini talep ettiğine dair dün basında yer alan haberin ise kargaşa yarattığını yazdı. Gazete, bu durumun Yunanistan’da Başbakan Kiriakos Miçotakis başkanlığında olağanüstü bir toplantı yapılmasına neden olduğunu kaydetti.

Rum kesiminin ise heyecanla Atina’nın yapacağı resmî açıklamaları beklediğini kaydeden gazete, ADMİE’nin ise yaptığı açıklamada, 251 milyon Euro talep edildiğini kesin bir dille yalanladığını belirtti.

Gazete konuyla ilgili haberinde, Atina’nın açıklamasının önümüzdeki saatlerde yapılacağını yazarken, Miçotakis’in dün akşamki toplantıda çevre ve enerji bakanlığı ile ADMİE yönetimi tarafından bilgilendirildiğini kaydetti.

Konuyla ilgili bir karmaşa hâkim olduğunu çünkü Miçotakis ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in kısa süre önce konuyla ilgili yaptıkları ortak açıklamada projenin gerçekleşeceğini söylediğini, Güney Kıbrıs’ta ise konuyla ilgili yoğun bir endişe hâkim olduğunu ifade eden gazete, Rum Maliye Bakanı Makis Keravnos’un ise projeyi "sürdürülebilir değil" olarak tanımladığını anımsattı.

Atina’da dün yapılan toplantının ADMİE’nin 251 milyon Euro talep ettiğine dair haberi yalanlamasının ardından gerçekleştiğini de kaydeden gazete, ADMİE’nin yaptığı açıklamada 2025 yılıyla ilgili olarak projenin yatırım masraflarıyla (capex) ilgili olarak daha fazlasını değil, üzerinde hem fikir olunan 25 milyon Euro’luk ilk taksiti istediğini ifade ettiğini iletti.

- -Hristodulidis

Gazeteye göre, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ise dün konuyla ilgili olarak kendisine yöneltilen bir soruya yanıt vererek, hiçbir ADMİE yöneticisi tarafından Rum hükümetine şantaj yapılamayacağını ifade etti.

Dün sabah bir açılışa gelişinde basına yaptığı açıklamada, konuyu gazeteden öğrendiğini belirten Hristodulidis, söz konusu projeyle ilgili olarak Rum ve Yunan hükümetleri arasında tam bir anlayış ve anlaşma bulunduğunu dile getirdi.

Hristodulidis, kısa süre önce New York’ta bir araya geldiği Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’le projede nasıl ilerleyecekleri konusunda anlaştıklarını ve konuyla ilgili bir açıklama yapıldığını da anımsattı.

Hristodulidis,“Bunun da ötesinde ADMİE’nin başındaki kişi Rum hükümetine bu tür mektuplar veya ücretli ilanlarla şantaj yapılacağını düşünüyorsa, kiminle karşı karşıya olduğunu bilmiyor” ifadesini kullandı.

Bir gazetecinin ADMİE’nin büyük hissedarının Yunan hükümeti olduğuna dair sorusu üzerine ise Hristodulidis, ADMİE’nin gönderdiği mektuplara karar verenin Yunan hükümeti olmadığını dile getirdi.

Gazete, Hristodulidis’in açıklamalarının Yunanistan’da yoğun bir hareketlilik ve tepki ortaya çıkmasına neden olduğunu da ekledi.

- -AKEL’in açıklaması

Politis gazetesinde yer alan habere göre, AKEL partisi ise açıklamasında Rum Yönetimi Başkanı Hristodulidis’i hükümetin konuyla ilgili tezinin ne olduğunu ve projenin nasıl ilerlemesini amaçladığını netleştirmeye çağırdı.

AKEL buna paralel olarak projenin başarısız olması halinde halkın omuzlanacağı ekonomik maliyetle ilgili endişesini de ortaya koydu.

Hristodulidis’in Rum Yönetimine elektrik bağlantısı konusunda şantaj yapılamayacağına dair açıklamasını eleştiren AKEL, hükümetin elektrik bağlantı anlaşmasıyla ilgili Anastasiadis-DİSİ hükümetini suçlamasının yeterli olmadığını kaydetti.

AKEL, Hristodulidis’in ne anlaştığını, aynı zamanda kendi yaptığı anlaşmaların şartları ve önkoşullarını açıklamakla yükümlü olduğunu da sözlerine ekledi.