Haravgi gazetesi, eylemlerin Güney Kıbrıs’ta “Ağrotur Üssü" ve Londra’daki İngiltere Savunma Bakanlığı önünde yapıldığını yazdı. Habere göre Ağrotur Üssü önünde toplanan yaklaşık 100 kişiden oluşan bir grup “UK-US: Bases Off Cyprus” sloganıyla, “İngiliz Üsleri Dışları, Ölüm Üsleri Dışarı, Yaşasın Filistin vb.” yazan pankartlar taşıyarak gösteri yaptı.

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Gazete, söz konusu eylemde, “Genocide-Free Cyprus” Örgütü Başkanı Natalia Olivia, EDEN Adına Fotini Haralambus ve AKEL Basın Sözcüsü Yorgos Kukumas’ın birer konuşma yaptıklarını da aktardı.