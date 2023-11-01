Yürekler ağza geldi

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Lefkoşa-Gazimağusa Anayolu üzerinde Korkuteli kavşağı bölgesinde araç sürücüsünün dikkatsizliği sonucunda yoldan çıkarak takla atması sonucunda araç sürücüsü yaralandı. 

Polisten verilen bilgiye göre, kaza saat 13:30 sıralarında, Lefkoşa-Gazimağusa Anayolu üzerinde Korkuteli mevkiinde, 49 yaşındaki kadın Esra KANATLI yönetimindeki NG 472 plakalı araç ile Gazimağusa istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini  kaybederek yolun solundan çıkmış ve bir takla attıktan sonra yol kenarında sağ yan tarafı üzerinde durmasıyla yaşandı.
Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Esra Kanatlı, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’ndeki tedavisi halen sürüyor. Soruşturma devam etmekte.
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