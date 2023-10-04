Yürekler ağza geldi

Ümit Şeyhun
Lefkoşa'nın göbeğinde az önce meydana gelen kaza yürekleri ağza getirdi.
Lefkoşa'da Kızılbaş Çemberi olarak bilinen bölgede PC 689 plakalı araç sürücüsünün dikkatsizce çembere girdiği sırada yoluna devam etmekte TLA 969 plakalaı araç sürücüsünün aracına çarparak yan devrildi.
Kaza soonucunda yaralanan olmadı.
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