Yürekler ağza geldi

Lefkoşa’da, Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde Fuar Kavşağı'nda öğleden sonra yaşanan kazada yürekler ağza gelirken, korkulanın olmaması yüreklere su serpti. Kazada bir kişi yaralandı.
Polisten verilen bilgiye göre, kaza saat 14:30 sıralarında, Lefkoşa’da, Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde, Serpil KURTULDU (K-57) yönetimindeki ZMY 592 plakalı araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada, Fuar kavşağına geldiğinde dikkatsizce anayolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden sağa Yakın Doğu Bulvarı’na dönüşe geçmesi sonucu, o esnada Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde doğu istikametine doğru seyreden ve kavşağa geldiğinde süratini salim hadde indirmeyen Mert ERİĞİ (E-19) yönetimindeki UL 998 plakalı aracın önünü tıkaması sonucu çarpışmalarıyla yaşandı.
Çarpmanın etkisiyle UL 998 plakalı araç, kontrolsüzce yoluna devam edip yolun solundan çıkarak kaldırıma, çevre duvarına ve demir korkuluklara çarparak durmuştur. Kaza sonucu yaralanan ZMY 592 plakalı araç sürücüsü Serpil KURTULDU, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ndeki tedavisi halen sürüyor.
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