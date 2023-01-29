Yoldan çıkıp, demir koruluklara çarparak takla attı

Karaoğlanoğlu'nda dün akşam meydana gelen trafik kazasında, araçta yolcu olarak bulunan bir kişi yaralandı, araç sürücüsü tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, Karaoğlanoğlu caddesi üzerinde, NK 531 plakalı salon aracıyla doğu istikametine doğru seyreden Ibrahım Khaled Fatehı Khater (E-25), dikkatsizliği sonucu yolun solundan çıkarak demir korkuluklara çarpıp takla attı. Kaza sonucu araçta yolcu olarak bulunan Selda Kasımağa (K-27) yaralanarak, kaldırıldığı Lefkoşa Devlet Hastanesinde ilkyardım tedavisinin ardından gözetim altına alındı. Kazaya methalder NK 531 plakalı araç sürücüsü Ibrahım Khaled Fatehı Khater tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.