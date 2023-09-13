Uyuşturucuya iki yıl hapis

Lefkoşa’da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından 17 Nisan 2023 tarihinde gerçekleştirilen operasyonda 152 adet hap, yaklaşık 10 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu ile yakalanan Fevzi Ballı hakkındaki dava dün karara bağlandı.

Yargıç, sanığı oy birliği ile 2 yıl hapse mahkûm ettiklerini açıkladı.

