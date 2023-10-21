Uyuşturucu sattıklarını itiraf etti

Lefkoşa’da Yemenli kişinin evinde yapılan aramada 2 gram hintkeneviri, 10 gram kokain, bir adet uyuşturucu hap ve uyuşturucu satışından elde edildiğine inanılan 310 Euro, 7 bin 30 TL nakit para bulundu. Operasyon esnasında eve gelen kişinin de üzerinde yapılan aramada naylon pakette bir gram hintkeneviri ele geçirildi. Zanlı, uyuşturucuların bir kısmını sattıklarını itiraf etti

Lefkoşa’da meydana gelen uyuşturucu madde alma, verme ve tasarruf suçlarından tutuklanan Yemenli Abdulaziz Fahd Abdulaziz Mahmood Abdulhameed ile Hayrullah Alır dün mahkemeye çıkarıldı.

Polis önceki gün saat 11.00 raddelerinde Abdulaziz Fahd Abdulaziz Mahmood Abdulhameed’in Ortaköy adresindeki ikametgahında sahte para olduğuna dair bilgi alındığını söyledi.

Polis, alınan ihbar üzerine evde arama yapıldığını, 100 gram hintkeneviri, 10 gram kokain, bir adet mavi renk uyuşturucu madde içerdiğine inanılan hap ve uyuşturucu madde satışından elde edildiğine inanılan 310 Euro, 7 bin 30 TL nakit para bulunarak emare olarak alındığını belirtti.

Polis, zanlının üzerinde ise naylon pakette 2 gram daha hintkeneviri bulunduğunu açıkladı. Polis, operasyon esnasında ikametgaha gelen Hayrullah Alır’ın üzerinde yapılan aramada naylon pakette bir gram hintkeneviri ele geçirildiğini söyledi. Polis memuru, zanlı Abdulaziz Fahd Abdulaziz Mahmood Abdulhameed’in ifadesinde uyuşturucu maddeleri Hayrullah Alır ile birlikte aldıklarını, bir kısmını satıp maddi kazanç elde ettiklerini itiraf ettiğini belirtti. Polis memuru, soruşturma amaçlı zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti. Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

