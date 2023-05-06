Uyuşturucu satıcısı bir yıldır kaçak yaşıyordu

Evinde yapılan aramada satışa hazır paketlerde toplam 90 gram hintkeneviri türü madde bulunan ve uyuşturucu sattığını itiraf eden Nnamdi Stephen adlı zanlının ülkede bir yıldır kaçak yaşadığı ortaya çıktı

Kanunsuz uyuşturucu madde hintkeneviri alma, verme ve tasarrufu suçlarından tutuklanan Nnamdi Stephen mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Celal Durukan, 25 Nisan 2023 tarihinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nce Gönyeli’de zanlının ikametgahında uyuşturucu satışının yapıldığı bilgisinin alındığını söyledi.

Polis, aynı gün saat 19.30’da konu ikametgahta yapılan aramada zanlı Nnamdi Stephen’in odasında satışa hazır paketlerde 49 naylon poşette 74 gram, poşette ise 16 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu maddenin bulunarak emare alındığını belirtti.

Polis, ayrıca 20 adet boş poşetin emare alındığını söyledi. Polis, zanlı Nnamdi Stephen’in konu maddeyi 22 Nisan’da aranan 1 şahıstan 100 gram olarak aldığını ve bir kısmını paketi 600 TL’den sattığını itiraf ettiğini söyledi.

Polis, soruşturmanın tamamlandığını ve zanlının 1 yıldır kaçak olduğunu belirterek, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlının 3 ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.

