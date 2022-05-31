banner762
banner815
Mesarya’nın göbeğinde ayçiçekleri yine çiçek açtı
Mesarya’nın göbeğinde ayçiçekleri yine çiçek açtı
20 0
"Kapalı alanlarda maske takmaya devam edelim”
30 0
 
Kadın Futbol Şenliği finali Lefkoşa'da yapıldı
Kadın Futbol Şenliği finali Lefkoşa'da yapıldı
15 0
104 0
“Sahillerimizi koruyalım”
“Sahillerimizi koruyalım”
7 0
50 yıllık sabır çiçeği görenleri şaşırtıyor
50 yıllık sabır çiçeği görenleri şaşırtıyor
41 0
Mulla evinde kazandı, Bozalanlar Sprint şampiyonu oldu
Mulla evinde kazandı, Bozalanlar Sprint şampiyonu oldu
37 0
banner797
banner794

Üç bölgede yangınlar çıktı

banner476

banner825
Üç bölgede yangınlar çıktı

Erdemli, Yıldırım ve Lefke’de dün çıkan yangınlar zarara neden oldu.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Erdemli’de, ağıllar bölgesinde dün saat 16.30 sıralarında yangın çıktı. Yangın sonucu Şerife Birşen’e ait 4 dönüm bağ, 8 adet zeytin ağacı, 200 metrelik sulama hortumu, 4 bin metrelik damlama lastiği ve 2 adet 1 tonluk plastik su deposu ile Hasan Öncüler’e ait 5 dönüm anız, 3 adet rulo balya yandı. Yangın, bölge halkı tarafından söndürüldü.

-Arpa ve 8 adet okaliptus ağacı yandı

Yıldırım’da dün saat 13.30 sıralarında Bahçeler bölgesinde meydana gelen yangın sonucu Taşkın Öztemiz'e ait 15 dönüm biçilmemiş arpa ve 8 adet okaliptus ağacı zarar gördüç. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

- Akülü çocuk arabası, şarjda bulunduğu sırada yangına neden oldu

Lefke’de dün saat 04.00 sıralarında, Mehmet Akif Caddesi üzerinde bulunan Ruhsar Taşar’a ait evin yatak odasında, şarjda takılı olan akülü çocuk arabasının aşırı ısınmasından dolayı yangın çıktı.

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın sonucu, 1 adet masa üstü bilgisayar, yazıcı cihaz, dolap, kapı ve pencereler ile muhtelif beyaz ev eşyalar yandı. Evin tüm odaları ise dumandan islendi.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.