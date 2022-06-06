Tutuklu sayısı 2’ye çıktı

Lefkoşa’da Eşref Erensu’nun aracın önünü keserek Erensu’yu bıçakla tehdit eden Ekrem Cümbezli’nin ardından olayla ilgili aracı kullanan Emre Fırat da tutuklandı





Lefkoşa'da meydana gelen “Kanunsuz ateşli silah tasarrufu” ve “Korkutmak maksatlı silah taşıma”, “Kanunsuz bıçak taşıma” suçları ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Emre Fırat mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Cemal Erginsoylu, 3 Haziran 2022 tarihinde, saat 16.30 raddelerinde Lefkoşa Göçmenköy Barış Caddesi üzerinde Eşref Erensu isimli şahsın yönetiminde bulundurduğu SH 895 plakalı aracı ile hastane çemberi yönüne ilerlediği esnada zanlı Emre Fırat’ın yönetiminde bulunan ZPZ 799 plakalı araç tarafından önünün kesilip durdurulduğunu kaydetti.

Erginsoylu, bu sırada aynı araçta bulunan zanlı Ekrem Cümbezli’nin araçtan inip Eşref Erensu isimli şahsı korkutmak amacıyla tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu bıçakla söz konusu şahsın aracının yanına gidip kapısını açtığını ve Eşref Erensu’yu araçtan indirmeye çalıştığını dile getirdi. Eşref Erensu’nun bu sırada aracını sürüp tekrar Göçmenköy istikametine dönerek olay yerinden uzaklaştığına işaret eden Erginsoylu, Ekrem Cümbezli’nin ise aynı gün derdest emri gereği tutuklandığını bildirdi. Erginsoylu, Ekrem Cümbezli’nin 4 Haziran 2022 tarihinde mahkeme huzuruna çıkarıldığını ve 2 gün ek tutukluluk emri aldığını anımsatarak, aynı gün zanlı Emre Fırat’ın da Lefkoşa'da tespit edilip derdest emri gereği tutuklandığını anlattı. Zanlı Emre Fırat’ın ikametgahında yapılan aramada herhangi kanunsuz bir emareye ulaşılamadığını söyleyen Erginsoylu, aranmakta olan emarelerin, alınması gereken ifadelerin ve incelenmesi gereken kamera görüntülerinin söz konusu olduğunu vurguladı. Erginsoylu, soruşturmanın devam ettiği, bu nedenle zanlının serbest kalması durumunda soruşturmaya olumsuz yönde etki edebileceği üzerinde durarak, zanlının aleyhine 3 gün tutukluluk emri talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Rauf Kürşat, zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

