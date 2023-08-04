Trafiğe genç bir fidan daha

İskele - Ardahan ana yolunun Topçuköy kavşağında meydana gelen trafik kazasında 24 yaşındaki Aylin Kargı hayatını kaybetti.

Polisin açıklamasına göre ölümlü kaza saat 18.00 civarında oldu. Aylin Kargı, yönetimindeki NN 040 plakalı araç ile güneyden kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada Topçuköy kavşağı yakınlarında direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıkarak takla attı.

Kazada ağır yaralanan araç sürücüsü Aylin Gargı kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi .

Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.