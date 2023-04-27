Torbacılara polis baskını

Gönyeli’de Nnamdi Stephen’in evinde uyuşturucu satışı yapıldığı ihbarını alan polis, eve baskın düzenledi, evde satışa hazır 49 paket uyuşturucu tespit edildi. Stephen ile birlikte iki kişi daha tutuklandı

Gönyeli’de Afrika uyruklu 38 yaşındaki Nnamdi Stephen’in evinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada 49 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulundu.

Uyuşturucu emare olarak alınırken, bahse konu şahıs ve meseleyle bağlantısı olduğuna inanılan 25 yaşındaki isminin baş harfleri J.U.M. ile 26 yaşındaki isminin baş harfleri B.I.I. tutuklandı.

Zanlılar, “kanunsuz uyuşturucu madde hintkeneviri alma, verme ve tasarrufu” suçuyla mahkemeye çıkarıldı, haklarında 2 gün tutukluluk kararı alındı.

Polis memuru Fezile Kesat mahkemede bilgi verdi.

Polis, 25 Nisan 2023 tarihinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nce Gönyeli’de zanlının ikametgahında uyuşturucu satışının yapıldığı bilgisinin alındığını söyledi.

Polis, aynı gün saat 19.30’da konu ikametgahta yapılan aramada zanlı Nnamdi Stephen’in odasında satışa hazır paketlerde 49 naylon poşette 74 gram ağırlığında hintkeneviri türü olduğuna inanılan uyuşturucu maddenin bulunarak emare alındığını belirtti.

Polis, ayrıca 20 adet boş poşetin emare alındığını söyledi. Polis, meseleyle ilgili olarak konu dairede ikamet eden zanlılar J.U.M ve B.İ.I’nin de şüpheli olarak tutuklandığını belirtti.

Polis, zanlı Nnamdi Stephen’in konu maddeyi 22 Nisan’da aranan 1 şahıstan 100 gram olarak aldığını ve bir kısmını paketi 600 TL’den sattığını itiraf ettiğini söyledi. Polis, soruşturmanın yeni başladığını belirterek, zanlıların 2 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlıların 2 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

