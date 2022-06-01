Tava alev aldı, yangın çıktı

Lefkoşa'da bir evde gaz ocağı üzerinde unutulan tavanın içindeki yağın alev alması sonucu çıkan yangın zarara yol açtı



Lefkoşa'da dün saat 14.00 sıralarında Brthold Appiah'ın kalmakta olduğu ev içerisinde çalışır vaziyetteki gaz ocağı üzerinde unutulan tavanın içerisindeki yağ aniden alev aldı ve yangına neden oldu.

Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülürken, yangın sonucu; gazocağı, davlumbaz, mutfak dolapları, stor perde ve klima iç ünitesi yanarak zarar gördü.

ÜÇ AYRI YERDE YANGIN

Öte yandan Erdemli, Yıldırım ve Lefke’de önceki gün çıkan yangınlar zarara neden oldu.

Erdemli’de, ağıllar bölgesinde önceki gün saat 16.30 sıralarında yangın çıktı. Yangın sonucu Şerife Birşen’e ait 4 dönüm bağ, 8 adet zeytin ağacı, 200 metrelik sulama hortumu, 4 bin metrelik damlama lastiği ve 2 adet 1 tonluk plastik su deposu ile Hasan Öncüler’e ait 5 dönüm anız, 3 adet rulo balya yandı. Yangın, bölge halkı tarafından söndürüldü.

ARPA VE 8 ADET OKALİPTUS AĞACI YANDI

Yıldırım’da ise önceki gün saat 13.30 sıralarında Bahçeler bölgesinde meydana gelen yangın sonucu Taşkın Öztemiz'e ait 15 dönüm biçilmemiş arpa ve 8 adet okaliptus ağacı zarar gördü. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

AKÜLÜ ÇOCUK ARABASI, ŞARJDA BULUNDUĞU SIRADA YANGINA NEDEN OLDU

Lefke’de de önceki gün saat 04.00 sıralarında, Mehmet Akif Caddesi üzerinde bulunan Ruhsar Taşar’a ait evin yatak odasında, şarjda takılı olan akülü çocuk arabasının aşırı ısınmasından dolayı yangın çıktı.

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın sonucu, 1 adet masa üstü bilgisayar, yazıcı cihaz, dolap, kapı ve pencereler ile muhtelif beyaz ev eşyalar yandı. Evin tüm odaları ise dumandan islendi.





