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Sınır dışı edildi, sahte pasaportla geri geldi

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Kaçak olduğu için beş yıl önce ülkeden sınır dışı edilen Bangladeş uyruklu 35 yaşındaki Atik Hasan, memleketine gitti, sahte pasaport hazırlayıp ülkeye geri geldi, havaalanından giriş yaptıktan sonra İçişleri ve Çalışma Bakanlıklarında ön izin işlemi yaptırdı

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Sınır dışı edildi, sahte pasaportla geri geldi
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Sahte Evrağı Tedavüle Sürme ve Sahtekarlıkla Para Temini suçlarından tutuklanan zanlılar Atik Hasan ve Adem Aldırmaz mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Polis, zanlı  1 Bangladeş uyruklu, işsiz 35 yaşındaki Atik Hasan’ın 09.07.2018 yılı içerisinde Mağusa’da kaçak olarak tespit edilerek Bakanlar Kurulu Kararı ile ihraç edildikten sonra memleketi olan Bangladeş’e gittiğinde bilgisi dahilinde 330 Euro karşılığında üzerine kendi resmi yapıştırılarak sahte olarak düzenlettiği Hossen Amır adına Isdar olunan Bangladeş pasaportu ilk olarak 18.01.2020 tarihinde KKTC’ye Havalimanından girişte sonrasında da Lefkoşa’da sakin 43 yaşındaki Adem Aldırmaz’ın aracılığı ile KKTC İçişleri ve KKTC Çalışma Bakanlığında söz konusu sahtelediği pasaportu tedavüle sürüp işlem yaptırarak başkasının kimliğine bürünüp ön izin alıp sahte davranışla kayıt temin ettiğini anlattı.
Polis, adı edilenlerin mahkeme emri ile tutuklandığını söyledi. Polis, zanlıların mesele ile ilgili olarak itiraf niteliğinde gönüllü ifade verdiğini, meselenin ciddi bir mesele olmakla beraber soruşturmanın yeni başladığını ve zanlıların vermiş oldukları gönüllü ifadelerin teyit ve tekzibinin yapılacağından zanlıların 1 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.
 Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlıların 1 gün tutuklu kalmasına emir verdi.
 
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