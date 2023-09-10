banner913
banner932
Ülke genelinde trafik denetimleri yapıldı
Ülke genelinde trafik denetimleri yapıldı
14 0
Yılmazköy-Serhatköy arasında zincirleme kaza…1'i ağır 3 yaralı
Yılmazköy-Serhatköy arasında zincirleme kaza…1'i ağır 3 yaralı
97 0
 
“Gündemde kurultay yok”
“Gündemde kurultay yok”
16 0
Açlık sınırı bir ayda 1659 TL birden arttı
Açlık sınırı bir ayda 1659 TL birden arttı
14 0
“Türk propagandasının ekmeğine yağ sürüyoruz”
“Türk propagandasının ekmeğine yağ sürüyoruz”
30 0
Gülseren’de yemin töreni heyecanı
Gülseren’de yemin töreni heyecanı
38 0
Kıb-Tek’ten borcu olanlara kesinti uyarısı
Kıb-Tek’ten borcu olanlara kesinti uyarısı
58 0
banner964

Sigarayla uyuya kaldı, evi yaktı

banner476

banner825
Sigarayla uyuya kaldı, evi yaktı
banner971
Sigarayla uyuya kalan ev sahibi yangına neden oldu. 
Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, bu sabahın ilk saatlerinde Gazimağusa’da, Kavunoğlu Sokak'taki bir evin yardımcı odasında yangın çıktı.
Uyuya kalan ev sahibi elindeki sigarayı koltuğa düşürdü. Koltukta başlayan ve diğer eşyalara da sıçrayan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Evde maddi hasar oluşurken, polisin yangınla ilgili soruşturması sürüyor.
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.