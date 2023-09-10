Sigarayla uyuya kaldı, evi yaktı

Sigarayla uyuya kalan ev sahibi yangına neden oldu.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, bu sabahın ilk saatlerinde Gazimağusa’da, Kavunoğlu Sokak'taki bir evin yardımcı odasında yangın çıktı.

Uyuya kalan ev sahibi elindeki sigarayı koltuğa düşürdü. Koltukta başlayan ve diğer eşyalara da sıçrayan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Evde maddi hasar oluşurken, polisin yangınla ilgili soruşturması sürüyor.

