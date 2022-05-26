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Saldırı yeri uyuşturucu bölgesiymiş

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Ara bölgede UNFICYP’e ait araca yapılan saldırı bölgesinin, polis tarafından uyuşturucu ticareti ve kaçak av yapılan yer olarak bilindiği öğrenildi

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Saldırı yeri uyuşturucu bölgesiymiş

UNFICYP’e ait araca, geçtiğimiz cumartesi akşamı devriye gezdiği sırada av tüfeğiyle ateş açılması konusu gündemdeki yerini koruyor.
Alithia gazetesi, UNFICYP’in, Güney Lefkoşa’ya bağlı Yeri bölgesinin üç kilometre doğusunda, UNFICYP aracının saldırıya uğradığı şeklindeki suçlamasının teyit edilemediğinin görüldüğünü yazdı.
Gazete, olayların gösterdiği şekliyle, UNFICYP mensuplarının ara bölgede devriye gezerken ateş sesi duyması, plakayı almayı başarmaksızın bir aracın bölgeden uzaklaştığını görmesi şeklinde cereyan ettiğini belirtti.
Araçta bulunan UNFICYP üyelerinin, daha sonra araçta küçük vuruklar gibi işaretler tespit ettiğini, bunun da ateş açmayla ilgili olduğu şeklinde yorum yapmalarına neden olduğunu belirten gazete, aracın Rum polisi uzmanları tarafından incelendiği zaman, işaretlerin ateş açmadan kaynaklandığını teyit etmediğini de yazdı.
Gazete bahse konu bölgenin, polis tarafından uyuşturucu ticareti ve kaçak av yapılan yer olarak bilindiğini de yazdı.   
 
 
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